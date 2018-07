São Paulo faz sua parte e mira feitos maiores

Antes do clássico com o Palmeiras, domingo, e da "revanche" diante do Once Caldas (perdeu para os colombianos na semifinal da Taça Libertadores de 2004), na quinta-feira, havia o Barueri no caminho pelo Campeonato Paulista. Um aperitivo para o São Paulo embalar, ganhar confiança. O time degustou a "entrada" com certa parcimônia - venceu por 3 a 1 ao natural. O torcedor agora espera a equipe mais faminta na hora dos pratos principais.

O técnico Ricardo Gomes testou uma variação, principalmente como alternativa para a Libertadores. Cicinho atuou como um meia bem aberto pela direita. "Eles têm suas posições, é só uma opção que eu queria ver como funcionaria", disse.

Funcionou, embora não tenha caído tão bem durante todo o tempo. O time tomou um susto. Rogério Ceni engoliu frango aos 21 minutos: calculou mal a trajetória da bola em cobrança de falta de Marcos Assunção. "Errei, perdi o tempo da bola, foi falha minha", reconheceu o goleiro. Sorte dele é que Washington deixou sua marca dois minutos mais tarde - o terceiro gol dele na competição.

No final do primeiro tempo, o capitão teve chance de se redimir e, de lambuja, marcar o 88.º gol de sua carreira. O árbitro marcou pênalti para o São Paulo em lance duvidoso. Mas quem bateu foi Marcelinho Paraíba. Questão de hierarquia. "Já estava certo que se saísse pênalti eu era o primeiro batedor", contou o atacante, que converteu a cobrança.

Os poucos torcedores que foram ao Morumbi só acordaram quando Henrique marcou o terceiro gol no final - antes Richarlyson tomou cartão amarelo que lhe deixa fora do clássico. Saíram satisfeitos. O São Paulo, mesmo deixando o Paulista de lado, segue a um ponto do G-4, na quinta colocação.