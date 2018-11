São Paulo ganha 75 câmeras para monitorar violência O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), inaugurou hoje, na capital paulista, a sala de videomonitoramento da Polícia Militar (PM), que receberá imagens de 75 câmeras instaladas em 15 bairros da cidade. Estão na mira das filmadoras ruas de comércio, estádios de futebol, bairros da periferia e regiões com grande circulação de pedestres. As imagens serão criptografadas e transmitidas por radiofreqüência até a sala da PM, no centro da capital. Lá, 73 policiais se revezarão por 24 horas e acionarão soldados que estejam próximos às cenas suspeitas.A adoção dos aparelhos começou em julho e custou mais de R$ 6 milhões ao governo de São Paulo. Para Serra, "o custo compensa e vale pela segurança". Ele disse não haver restrição orçamentária para investir no sistema de monitoramento. "Demos autorização para investir tudo o que puder nessa área", disse. "Isso vai permitir a prevenção de delitos. É muito melhor e mais barato detectar um crime no momento em que ele acontece." Até dia 15, serão colocadas outras 25 máquinas de filmar na cidade. O plano do governo do Estado inclui ainda a compra de mais cem câmeras para a capital, 30 em Aparecida e 30 em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba (SP). "Vamos no rumo de ter milhares de câmeras no Estado", afirmou.