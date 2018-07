São Paulo Harley Days terá bandas do rock nacional A terceira edição do Harley Days, o maior evento da Harley-Davidson no Brasil, que acontece em 18 e 19 de outubro, terá a presença de grandes bandas do rock nacional. Entre os destaques, shows do Ultraje a Rigor, Lobão, Brothers of Brazil e Ira!. Também estão confirmados Tihuana, Blitz, Constantine, banda formada por cinco garotas cheias de atitude e estilo, que tem como principal influência o hard rock de ícones como Nirvana e Guns N'' Roses, e muitos outros.