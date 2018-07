São Paulo inicia campanha de doação de sangue Com a queda de 40% no estoque de sangue no Estado de São Paulo em setembro, a Secretaria de Estado da Saúde iniciou esta semana uma campanha para incentivar os paulistas à doação. De acordo com a pasta, o objetivo da Campanha de Doação de Sangue é aumentar o estoque que diminuiu por conta do frio, que costuma provocar uma queda de cerca de 30% nas doações, e um possível receio da população em frequentar locais fechados e hospitais por conta do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína.