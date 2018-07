São Paulo intensifica fiscalização na venda de fogos Foi publicada na edição deste sábado do Diário Oficial da Cidade de São Paulo a ordem interna para que as subprefeituras da capital intensifiquem a fiscalização em pontos de venda ou armazenamento de fogos de artifício ou de estampido. A determinação complementa uma portaria sobre o mesmo assunto editada em junho de 2006. Agora, cada subprefeitura deverá encaminhar uma listagem com a identificação dos pontos de venda e de estocagem de fogos de seus territórios administrativos, acompanhada de cronograma de vistoria. Essa lista deve ser entregue até o próximo dia 30.