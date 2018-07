São Paulo já tem mais de 50 km de lentidão São Paulo, 10 - São Paulo apresentava um total de 54 quilômetros de congestionamentos, às 17h25 desta terça-feira, 10, segundo boletim da CET - Companhia de Engenharia de Tráfego. Os maiores problemas estavam na região central da cidade, trecho em que era mais intenso o tráfego na ligação Leste-Oeste pelo corredor Elevado Costa e Silva-Radial Leste, entre as proximidades da Avenida 9 de Julho e do Viaduto Guadalajara. O trajeto entre a Praça Campo de Bagatelle, em Santana, seguindo pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães está todo carregado, mas encontra-se praticamente parado na região do Vale do Anhangabaú. A Marginal do Tietê apresenta problemas na pista local do sentido Castelo Branco-Ayrton Senna, desde a Ponte do Limão, até a Ponte da Vila Guilherme, num total de pouco mais de sete mil metros de lentidão. Não havia registros de chuvas fortes, nem de alagamentos naquele horário.