São Paulo joga ''final'' no Morumbi

A reversão da punição de perda do mando de campo do jogo com o Sport deixou os dirigentes são-paulinos aliviados. "Seria um crime contra uma torcida que se comportou bem o ano todo", declarou Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol.

Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida, que pode definir o quarto título brasileiro consecutivo do São Paulo. Se o STJD mantivesse a decisão inicial, o clube teria de ressarci-los e jogaria longe do estádio. Atuar em casa também aumenta as chances de um bom resultado. Em seus domínios, nesta competição, o time soma 11 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota.

"É o mínimo que o tribunal poderia ter feito", opinou o dirigente, que classificou a invasão de campo de um jovem de 18 anos, no jogo contra o Internacional, no Morumbi (vitória tricolor por 1 a 0), como "um ato de loucura". "O clube se prepara para dar segurança em situações de emergência. Não há como prevenir essas ocorrências imponderáveis. Nesses julgamentos, o tribunal precisa ter sensibilidade."

A diretoria tricolor também festejou o retorno de Jean, que fez falta contra o Botafogo. O atleta é considerado importante por Ricardo Gomes por jogar em várias funções. Diante do Goiás, deverá atuar na ala direita. Os volantes serão, provavelmente, Arouca e Hernanes, como já ocorreu na última rodada.

"As injustiças dos primeiros julgamentos foram reparadas", disse Marco Aurélio Cunha. O dirigente entendeu a manutenção da punição de três jogos de suspensão a Borges e Dagoberto, expulsos também contra o Grêmio, embora com ressalvas. "Eu trabalho com noções de comparação. O Dagoberto poderia pegar dois jogos assim como o Vagner Love, do Palmeiras, por cartão vermelho tomado contra o Avaí."

O departamento jurídico são-paulino esperava diminuir a punição aos atacantes, mas não obteve sucesso. Ricardo Gomes deverá, assim, escalar Washington e Hugo na frente.