São Paulo joga para ampliar recorde

O campeão pode ser definido. Vagas na Libertadores, fuga ou o rebaixamento, também. O domingo será agitado no futebol brasileiro. Durante 90 minutos, desconsiderando acréscimos e atrasos, os sentimentos de alegria, alívio, certeza, apreensão, angústia, desespero, indefinição, decepção e conformismo vão se misturar. Com a realização da 37ª rodada, muita coisa da mais empolgante edição dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro poderá ser decidida.

Em 205 dias de competição até o momento, matemáticos quebraram a cabeça com tanto sobe e desce na tabela. Houve torcedor que jogou a tolha, perdeu a esperança e agora recupera a euforia. Há, também, aqueles que contavam nos dedos os dias para soltar o grito de campeão e agora fazem contas para obter um milagre.

Numa disputa cheia de emoção, seis equipes passaram pela liderança: Vitória, Cruzeiro, Internacional, Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo. Muitos deles alcançaram mais de 70% de chances de título. Ninguém, entretanto, conseguiu abrir vantagem tão considerável na tabela e o rebolo ainda é grande. Mas, com números mais discretos, o São Paulo pode erguer seu quarto título seguido hoje, o sétimo de sua história, algo que nenhuma outra agremiação conseguiu. Caso vença o Goiás, no Serra Dourada, o Flamengo seja derrotado pelo Corinthians, em Campinas, e Internacional e Palmeiras tropecem, não poderá mais ser alcançado.

Combinação possível, mas que poucos acreditam. "Acho muito difícil o São Paulo ser campeão agora. A decisão deve ser na última rodada", atesta o técnico Ricardo Gomes, mais uma vez contando com os gols de centroavante Washington. Borges e Dagoberto, os outros atacantes, seguem suspensos.

Correndo por fora, Inter e Palmeiras ainda sonham com a taça e esperam levar a decisão para a rodada final, dia 6, e necessitam de vitória diante de Sport, no Recife, e Atlético-MG, no Palestra Itália, respectivamente. O quarteto pode, ainda, garantir matematicamente vaga na Libertadores de 2010. Atlético-MG e Cruzeiro (recebe o Coritiba), curiosamente rivais em Belo Horizonte, são as únicas ameaças por vaga na competição intercontinental.

É difícil apostar em quem vai sorrir por último. E também complicado falar quem vai chorar ou respirar aliviado. A briga na parte de baixo da tabela, pela qual 12 equipes tiveram o dissabor de passar, segue intensa. O Sport é o único rebaixado. Santo André e Náutico se enfrentam no Recife e um empate derruba ambos. Até mesmo um triunfo pode ser inútil.

Sobraria a disputa Rio-Curitiba contra a última vaga para a Série B. Fluminense, Botafogo, Atlético-PR e Coritiba seguem ameaçados e terão confrontos diretos. Hoje, o Atlético recebe o Botafogo e escapa se vencer. Empate pode beneficiar o Fluminense, que hospeda o Vitória. A missão mais ingrata é do Coritiba, que visita o Cruzeiro e, na rodada decisiva, desafia o Flu, no Couto Pereira. O Coritiba também pode se livrar na rodada. Mas terá de ganhar e ainda contar com vitória do rival Atlético. Deixariam, assim, a briga contra a queda para Botafogo e Fluminense.