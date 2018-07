São Paulo lança programa para incentivar uso de táxi A partir da próxima sexta-feira, a capital paulistana contará com um programa para reduzir o número de acidentes de trânsito e ao mesmo tempo reduzir as tarifas dos táxis durante os fins de semana. Batizado de "Táxi Amigão - Amigo da Lei Seca", o programa funcionará entre 20h e 6h nas sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, com desconto de 30% nas viagens de táxi, ou seja, o mesmo preço da bandeira 1. Os veículos integrantes do programa serão identificados por meio de selos especiais e pelo luminoso verde.