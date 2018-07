São Paulo medirá dependência de drogas entre paulistanos

Profissionais do Centro Estadual de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) da Secretaria da Saúde irão às ruas a partir de segunda-feira, 23, para medir a dependência dos paulistanos em relação a substâncias psicoativas. O objetivo é orientar a população sobre os perigos do álcool, cigarro e outras drogas e encaminhá-los para tratamento especializado, se necessário. A ação acontece no primeiro dia no Pátio do Colégio, região central da cidade, das 9 horas às 15 horas. Na quinta, será a vez da Estação Barra Funda da CPTM, na zona oeste; na sexta, em frente à Faculdade de Tecnologia (Fatec), Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro, área central paulistana. Além de receber panfletos informativos, a população poderá realizar o teste do bafômetro, que mede a quantidade de álcool no sangue, e também responder a um questionário que irá avaliar o grau de dependência em relação a essas substâncias. O teste verifica, por exemplo, quantas vezes o usuário sentiu desejo ou urgência de consumir bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas, ou se o consumo já resultou em algum problema social, de saúde ou financeiro. Dependendo da pontuação do teste, a pessoa terá orientação sobre os riscos dessas substâncias ou poderá ser encaminhada para tratamento no próprio Cratod ou nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), especializados em álcool e drogas.