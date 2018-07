São Paulo perde e diretoria joga a toalha

O desconsolo era visível e incontrolável no vestiário do São Paulo. Pelas ruas que levam ao Serra Dourada, milhares de torcedores são-paulinos seguiam calados, as bandeiras arriadas. A sensação de que, pela primeira vez nas últimas quatro temporadas, o título brasileiro não irá para o Morumbi - ainda existem chances matemáticas, mas os próprios tricolores descartam a possibilidade.

"Agora ficou muito difícil", ressaltou o técnico Ricardo Gomes. "Temos de fazer nosso trabalho, vencer o Sport no último jogo e confirmar a classificação para a Libertadores. Já será um grande objetivo alcançado."

O superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha esperou os atletas na saída do campo. Tentou consolá-los. "Infelizmente não deu, mas caímos em pé, após fazermos um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro", ponderou. "Nem sempre se ganha. Perder também faz parte."

O dirigente foi enfático ao falar das chances de título do time: "Não sou burro, sei que acabou". E não perdeu a chance de reclamar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que tirou Borges e Dagoberto da partida de ontem e ainda fez Jean cumprir um jogo que não precisava diante do Botafogo (derrota por 3 a 2) na semana passada. "Não vou ser exagerado e dizer que o tribunal decidiu o campeonato. Mas que o STJD influenciou a disputa, isso não há como negar."

Borges e Dagoberto voltam ao time na próxima rodada, embora a equipe já não almeje mais o título. Miranda também retorna de suspensão. Mas o tribunal entra em ação novamente, pois Richarlyson, André Dias e Hugo serão julgados durante a semana.

COMEÇOU 2010

O São Paulo já fazia planos para a temporada 2010 antes do final do campeonato, agora pode colocá-los no papel com mais calma. Dificilmente, Washington, Borges e Hugo permanecem na equipe. O camisa 9 deve começar a conversar com outras equipes durante esta semana. Tem proposta do Grêmio

Enquanto não contrata jogadores para o ataque - Dagoberto também pode sair, negociado com o futebol alemão -, o clube planeja colocar em campo jovens jogadores que ficaram no banco de reservas e até entraram em campo nas últimas partidas.

"Essa molecada, Oscar, Henrique, Mazola, vai nos dar muitas alegrias no próximo ano", projetou Marco Aurélio. O espírito é de conformismo.