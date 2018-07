São Paulo pode ter hoje calor recorde Quatro estações da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) registraram ontem à tarde qualidade inadequada do ar na capital paulista, devido à grande concentração de ozônio. Para hoje, a temperatura máxima prevista é de 33°C. Se confirmada ou ultrapassada, será o recorde do ano, que registrou 32,8°C em 12 de fevereiro. Na quinta-feira passada, os termômetros em São Paulo chegaram a 32,4°C. No interior do Estado, chegou a fazer 36°C - calor causado pelas poucas nuvens e pela ausência de ar polar. O tempo no Estado deve mudar novamente de sexta para sábado: muitas nuvens, um pouco de chuva e queda de temperatura estão previstas. Segundo a Climatempo, no interior do Sudeste, na maior parte do Centro-Oeste, no interior do Nordeste e em Tocantins, as máximas podem chegar perto dos 40°C, e a umidade relativa do ar pode cair a menos de 20%. Há possibilidade de pancadas de chuva, entretanto, no oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, no restante da Região Norte e no litoral nordestino. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.