São Paulo pode ter recorde de calor do ano hoje Os termômetros devem chegar aos 34ºC na tarde de hoje, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), batendo o recorde do ano. Na tarde de ontem, a temperatura chegou aos 33,5ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), considerado a segunda maior de 2008 e a mais alta desta primavera. O dia mais quente, segundo o CGE, foi 11 de setembro, ainda no inverno, quando os termômetros marcaram a máxima de 33,9ºC. O predomínio de sol, com céu aberto e poucas nuvens eleva as temperaturas, provocando um dia quente na Grande São Paulo e deixando a umidade relativa do ar em torno de 30% neste início de tarde. Segundo o CGE, pode haver pancadas de chuvas no fim da tarde. O tempo começa a mudar a partir de amanhã, quando uma frente fria traz de volta as condições de maior nebulosidade, declínio das temperaturas e chuvas mais significativas.