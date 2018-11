São Paulo pode voltar a ter chuva forte à tarde

Fortes chuvas atingiram a zona sul da capital na noite de ontem, causando muitos estragos e a morte da professora Michele Borges, moradora da região. Os bairros onde mais choveu foram, respectivamente, Capela do Socorro (56,5mm), M''Boi Mirim (42,8mm), Butantã (39 mm) e Butantã (39 mm).

O córrego da Ponte Baixa, que corre paralelo à Estrada do M'' Boi Mirim, transbordou e inundou as ruas da região. Várias casas foram tomadas pela água e carros acabaram arrastados pela enxurrada nas ruas Luís Aranha de Vasconcelos, José Barros Magaldi, e Antonio Aranha. Moradores do Condomínio Projeto das Américas, localizado na Estrada do M'' Boi Mirim, viram a água do córrego invadir o estacionamento, arrastando com ela alguns veículos.