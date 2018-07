São Paulo poderá ter chuva à tarde Depois de uma tarde com baixo índice de umidade relativa do ar, atingindo níveis críticos ao chegar a 18%, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, São Paulo poderá ter chuvas rápidas hoje, melhorando a qualidade do ar. A parte da manhã ainda terá o predomínio do sol, com poucas nuvens e a temperatura em elevação, que deve alcançar a marca dos 26ºC. O tempo muda na capital paulista a partir do fim da tarde com a chegada de uma frente fria, que causa aumento de nuvens, pancadas rápidas de chuva e declínio das temperaturas máximas principalmente no sábado.