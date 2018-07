São Paulo promove mutirão gratuito de saúde e estética A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em parceria com 46 instituições públicas e privadas, programou para a população da capital paulista um fim de semana com exames, orientação médica, massagem, maquiagem e limpeza de pele gratuitos. A expectativa da secretaria é a de que pelo menos 20 mil atendimentos sejam realizados na zona leste da cidade.