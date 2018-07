São Paulo propõe veto ao fumo em ambientes fechados

O governo do Estado de São Paulo encaminhará à Assembléia Legislativa até sexta-feira, 29, um projeto de lei que proíbe o fumo em ambientes fechados - mesmo em "fumódromos" de empresas privadas. Se a proposta for aprovada, fica vedado o uso de cigarro, cigarrilhas, charutos e cachimbos em ambientes de trabalho, de estudo e de lazer e de entretenimento, como condomínios, casas de espetáculos e bares. Veja também: Serra sugere uso da polícia para fumante cumprir lei México tem nova lei que proíbe fumo em locais públicos Caberá aos estabelecimentos público ou privado cumprir a lei, afixando avisos sobre a proibição. O projeto de lei prevê que qualquer pessoa pode denunciar o estabelecimento que descumprir a regra. O infrator pode, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ser multado, ser autuado pela Vigilância Sanitária e ter a licença cassada. O governador do Estado, José Serra (PSDB), lança nesta quinta-feira, 28, a campanha "Viva Sem Cigarro", para ajudar os paulistanos a pararem de fumar. Uma van do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) irá a locais de grande circulação da capital paulista para fazer testes de dependência e encaminhar quem queira para o tratamento. Serra entrega ainda nesta tarde selos a 37 entidades que baniram o cigarro de seus ambientes.