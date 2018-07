São Paulo quer vacinar contra gripe 3,6 mi de idosos Começa no dia 25 de abril a campanha deste ano de vacinação de idosos contra gripe. A meta da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo é imunizar cerca de 3,6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 80% dos 4,5 milhões de idosos no Estado. Além da vacina contra o vírus influenza, durante a campanha serão oferecidas à população a vacina dupla adulto (contra tétano e difteria) e a que previne o pneumococo, bactéria causadora de pneumonias, otites, sinusites, faringites e meningites.