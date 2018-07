São Paulo realizada primeiro casamento gay da cidade O primeiro casamento civil gay da cidade de São Paulo aconteceu, às 11h45 deste sábado, no Cartório de Itaquera, na zona leste da capital. Os noivos, o professor, agora chamado Mário Perrone Grego, de 46 anos, e o técnico em enfermagem, Gledson Perrone Grego, de 32 anos, estão juntos desde 2002 e viviam em união estável. Agora, com base em um acórdão que autoriza o casamento civil de pessoas do mesmo sexo na cidade, conseguiram oficializar a união, em frente a um cartório. O acórdão foi publicado no dia 6 de julho de 2012 no Diário da Justiça.