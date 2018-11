São Paulo recebe hoje 5ª edição da virada Cultural

O palco principal será na Avenida São João. A abertura das atrações no local será feito por Jon Lord, ex-tecladista da banda Deep Purple, que acompanhado pela Orquestra Sinfônica Municipal irá apresentar a obra Concerto para Grupo e Orquestra, de 1969. No mesmo horário tem Arrigo Barnabé no Teatro Municipal e outros eventos seguem pelos mais de 150 locais que abrigarão a Virada Cultural. Passam ainda pela São João, entre outros, Geraldo Azevedo (21h), Marcelo Camelo (0h) e Cordel do Fogo Encantado (9h). O encerramento deste palco ficará por conta de Maria Rita, com show previsto para começar às 18h de amanhã.

A quinta edição da virada irá homenagear Raul Seixas. No palco da Estação Luz, 19 bandas estarão reunidas para cantar as composições dos 20 anos de carreira do artista, que morreu há 20 anos. A abertura desse palco será feita pela banda Os Panteras, às 18h, que irá tocar as músicas do álbum Raulzito e os Panteras, de 1968. Nasi (ex-vocalista do Ira!), Marcelo Nova (Camisa de Vênus) e Velhas Virgens serão outros artistas que irão homenagear Raul. A última atração neste palco começará às 18h de amanhã, com Marcelo Nova & Os Panteras interpretando músicas do álbum A Panela do Diabo.

O palco rock será novamente na Praça da República. Entre as apresentações previstas estão Camisa de Vênus, Velhas Virgens, Nação Zumbi, Nasi e, para encerrar, Ike Willis e a Central Scrutinizer Band, que irá interpretar clássicos de Frank Zappa. Além dos shows, a Virada conta ainda com um espetáculos de dança, no palco montado no Vale do Anhangabaú e apresentação de DJs na General Carneiro, além de exibição de filmes e peças de teatro.

Transporte

Para atender ao público, a Companhia do Metropolitano (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) montaram um esquema especial que irá garantir o funcionamento dos trens durante as 24 horas da Virada, com exceção da linha Lilás, que irá operar apenas até meia-noite de hoje. No caso da CPTM, as estações estarão abertas apenas para desembarque, sendo permitido embarques somente nas estações integração com o Metrô (Brás, Luz e Barra Funda).