São Paulo receberá a abertura da Copa de 2014, diz jornal

SÃO PAULO - A Fifa determinou que a cidade de São Paulo será a anfitriã do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira, a entidade descartou as candidaturas de Salvador e de Belo Horizonte e escolheu o estádio do Corinthians, que será construído no bairro de Itaquera, para sediar a primeira partida. A Fifa ainda assegurou que a grande final será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Segundo a Folha, a Arena corintiana será a segunda sede com maior número de jogos - seis, inclusive uma semifinal. A construção do estádio deve ter início em abril e o custo estimado para 65 mil lugares é de R$ 600 milhões. O Maracanã será o principal palco da Copa, com sete duelos, e os estádios de Natal, Manaus e Cuiabá receberão quatro partidas cada.

O jornal também divulgou que a decisão da Fifa já tinha sido tomada pelo presidente Joseph Blatter na semana anterior às críticas feitas publicamente sobre o atraso no andamento das obras no Brasil.