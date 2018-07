São Paulo Reclama

Recebi uma notificação de cobrança de IPVAs de 2006 e 2007, de um carro que eu já havia entregue ao Banco Dibens S.A., em negociação amigável, pois não estava conseguindo pagá-lo. A cobrança, de cerca de R$ 2 mil, já é de um período em que eu não estava mais com o veículo. Entrei com um recurso e apresentei a cópia do documento de entrega do bem, mas ele foi negado. Pretendo recorrer, mas estou com medo de ter o caso negado de novo, pois quem julga é a mesma pessoa.

EDUARDO FELIX DE LIMA

São Paulo

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informa que em 1.º/2/2008

foram pagos os IPVAs de 2006 e 2007, que estavam atrasados, e foi providenciada no Detran a última atualização cadastral que se refere à transferência de propriedade do veículo para o Banco Dibens S.A. Em 11/4/2008 o carro foi transferido para o Paraná, sem o recolhimento do IPVA de 2008. A secretaria diz que a quantia devida é de R$ 842,06. Segundo dados que constam no cadastro de veículos do Detran-SP, o carro passou para o sr. Lima em 27/8/2003 e ficou no sistema no nome dele até 1.º/2/2008. A partir daí, passou para o Banco Dibens. Como o veículo estava no território do Estado de São Paulo no dia 1.º/1/2008, o IPVA daquele ano é devido a São Paulo. O adquirente deve responder solidariamente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou de exercícios anteriores. É possível que uma das partes deva ter ficado incumbida de quitar o IPVA de 2008. Mas não há como a secretaria saber o que foi combinado entre as partes, portanto, a cobrança é devida.

Falta policiamento

Escrevo para pedir policiamento intensivo e em horário integral nas Ruas Sítio Pinheirinho, Dr. José Cássio Soares, Ielmo Marinho e Dr. Ludgero de Almeida, no Parque São Lucas. Nesses locais circulam pessoas estranhas em busca de drogas. Com frequência, indivíduos

armados assaltam moradores.

As famílias da região estão inseguras e vivem com medo.

ESDRAS SANZOVO SANTIAGO

São Paulo

A Polícia Militar (PM) esclarece que já está considerando

as informações passadas em seu planejamento operacional

para o desenvolvimento de

operações específicas na área do 21.º Batalhão de Polícia

Militar Metropolitano. Acrescenta que a participação da comunidade é importante e que pode entrar em contato pelo 0800-0555190 (Disque PM), pelo www.polmil.sp.gov.br, pelo 181 (Disque Denúncia) e, em caso de emergência, pelo telefone 190. Ressalta que a identidade do cidadão será mantida sob sigilo.

No início deste mês perguntei através do site da Secretaria

de Segurança como funcionam os postos policiais e/ou as

rondas, enfim, algo que pudesse trazer mais segurança para o bairro da Liberdade. Os

assaltos são constantes e não suporto ver os ladrões passeando pelas ruas escolhendo os

carros e as vítimas.

CLAUDIA SAWADA

São Paulo

A Polícia Militar informa que está desenvolvendo um esquema especial de policiamento no local, com base na filosofia de polícia comunitária, além de reforçar o policiamento por meio dos programas de radiopatrulhamento, força tática e Rocam. Diz que a comunidade pode auxiliá-los participando das reuniões dos Conselhos de Segurança. Mais informações no http://www.conseg.sp.gov.br/conseg/default.aspx.

Equívoco da CEF

Eu tinha uma conta poupança na agência 3241 da Caixa Econômica Federal (CEF). Por causa do mau atendimento, solicitei a transferência para a agência 1411. O gerente da nova agência disse que, para efetuá-la, eu deveria abrir uma conta corrente, depositar o dinheiro e somente depois de 48 horas transferi-lo para a nova poupança. Consultando o saldo, vi que constava sempre a mesma quantia, mas imaginava que apenas no extrato os juros seriam expostos, como em outras aplicações. Confiante de que o meu dinheiro estava aplicado, não busquei mais informações, até constatar que só havia sido aberta a conta corrente e o dinheiro tinha ficado parado por três meses! Esse gerente foi

promovido e mudou de agência, quem o substituiu disse que

não pode fazer nada. E os rendimentos que perdi?

ESTHER KUPERMAN

Rio de Janeiro

A Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal Regional do Rio de Janeiro informa que o gerente-geral contatou a cliente para esclarecer sobre o equívoco. Diz que providenciou o ressarcimento do rendimento sobre o

período reclamado, chegando

a uma solução sem nenhum

ônus para a titular da conta.

