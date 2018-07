São Paulo Reclama

A história começa em 12 de setembro de 2005, quando sofri um assalto e todos os meus documentos foram roubados. Fiz um Boletim de Ocorrência (B.O.) no mesmo dia. Ao tentar fazer um financiamento de um imóvel no final de agosto deste ano, descobri que meu nome está no SPC desde 2006 por uma pendência não paga para a empresa Telefônica. Por esse motivo eu não poderia fazer o financiamento. No entanto, nunca contratei nenhum serviço da Telefônica. Entrei em contato com a empresa e descobri que, uma semana após o assalto, os ladrões utilizaram meus dados para comprar duas linhas telefônicas em Diadema. Eles então as usaram por um ano e não pagaram a conta. Com dificuldade, consegui da própria Telefônica informações sobre o endereço em que essas linhas foram instaladas. Nada confere com o local em que resido desde que nasci. Sempre morei no Jabaquara e não conheço ninguém em Diadema. A Telefônica não quer tirar meu nome do SPC, alegando que o B.O., datado de uma semana antes, não é prova documental que isente minha dívida. Como não é prova? Ela errou por não consultar adequadamente os órgãos públicos e vender duas linhas telefônicas uma semana depois de meus documentos serem bloqueados! Já entrei em contato com a Agência

Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas nada foi feito. Quero ajuda para denunciá-los!

Perdi a oportunidade de comprar um imóvel por causa do erro deles!

RENATA CORRÊA MICHEL

São Paulo

A Telefônica não respondeu.

A leitora comenta: O problema ainda não foi solucionado.

Perigo na estrada

Há mais ou menos 10 meses caiu um aterro no quilômetro 588 da estrada SP-543, no trevo da cidade de Ouroeste, em São Paulo. O motorista que não quer passar pela cidade tem de trafegar por um desvio curto e muito ruim existente na estrada. Em breve, o período de chuvas vai começar e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ainda não começou a fazer o reparo do local. Mais quanto tempo os usuários dessa rodovia terão de esperar para que a obra seja feita? Apesar de morar em Minas Gerais, uso semanalmente essa via.

MÁRIO HERMES DE MELO FARIA

Iturama (MG)

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado dos Transportes informa que uma ação ambiental ocorrida fora da faixa de domínio do DER levou à erosão que afetou a galeria existente no km 588 da SP-543. Responde que o DER esclareceu que já foi lançado o edital de licitação para a contratação do projeto executivo para as obras de construção de uma galeria de concreto e correção de erosão em Ouroeste. Acrescenta que o desvio existente na lateral da rodovia está devidamente sinalizado com placas de alerta aos usuários quanto ao trecho interditado.

Faixa para motos

A Prefeitura anunciou que pretende criar uma motofaixa na Marginal do Tietê. Lamento informar que isso não vai funcionar por uma simples e boa razão: os motoboys não respeitam nada nem ninguém. E nada garante que, uma vez instalado, eles utilizarão preferencialmente esse espaço. Tudo indica que continuarão zigue-zagueando por aí, praticando toda a sorte de barbaridades, violência, falta de educação e de cidadania. Enfim, continuarão praticando o que se chama direção perigosa, usando uma

expressão técnica da lei brasileira. O fenômeno é antigo, mas os governantes nada fizeram até hoje para regularizar ou regulamentar o serviço deles.

FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO

São Paulo

Aborrecida rotina

Cometi o grave erro de trocar seis por meia dúzia. Insatisfeita com os serviços da Telefônica, migrei para NET, da qual já usava o serviço de TV a cabo. Utilizei a portabilidade numérica de telefone e contratei o Virtua. Mas agora enfrento queda de sinal todos os dias. Diariamente, tenho de telefonar para a NET e gastar 30 minutos, pelo menos, para ouvir a mesma ladainha. Os funcionários sugerem que o problema é na rede interna. Entretanto, vão verificar a rede externa e, em meia hora, a internet e o telefone voltam a funcionar. A NET deveria ter a mesma punição que a Telefônica recebeu por causa dos (maus) serviços do Speedy.

PATRICIA HERCULANO

São Paulo

Andrea Campos, da Gestão de Clientes da NET São Paulo, informa que, em 23 de setembro, confirmou as medidas necessárias para que fatos como esses não voltem a ocorrer.

A leitora comenta: A resposta é simplista, pois foram oito meses de queixas até que o sinal funcionasse por seis dias sem queda.

