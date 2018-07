São Paulo Reclama

Pela manhã é aberta uma 3.ª faixa reversível na Praça Vinícius de Moraes, na esquina com a Avenida Morumbi. Essa faixa serve para os veículos se dirigirem à Avenida Oscar Americano. Ocorre que alguns motoristas mal-educados a usam para entrar à direita - ela está na extrema esquerda da rua -, na Rua Alberto Penteado, acabando com a fluidez do trânsito. Ao questionar uma funcionária da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) que estava no local, perguntando por que não fazia nada para impedir a manobra, a resposta que tive foi, no mínimo, absurda: "Faça você mesmo alguma coisa!" Gostaria que alguém ajudasse a identificar essa funcionária que estava no cruzamento às 9h25 do dia 17 de setembro, e sugerir à CET a colocação de cones que impedissem a manobra e que instruísse seus funcionários de como devem agir.

JOSÉ EDUARDO

São Paulo

Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, esclarece que a faixa reversível citada pelo leitor é montada diariamente pela companhia nas Avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi, no sentido bairro-centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 horas, para desafogar o trânsito nessas duas avenidas, no trecho entre a Praça Vinícius de Moraes e a Avenida Morumbi e entre a Praça do Crepúsculo e a Rua Adibo Aires. A proibição da conversão à direita

na Rua Alberto Penteado é inviável, pois poderia prejudicar o caminho para o acesso

ao Túnel Sebastião Camargo.

Em relação à atitude da funcionária reclamada pelo leitor, a agente foi identificada e

orientada quanto aos procedimentos de atendimento ao munícipe.

A culpa é do fretado

Li uma entrevista com o secretário de Transportes de São Paulo que dizia que, com o fim da circulação dos ônibus fretados nas principais vias da capital, o trânsito havia melhorado e os congestionamentos, diminuído. Mas não é o que vejo no dia a dia. Há vários carros sem condição de circulação que param a toda a hora o trânsito. Em vez de proibir a circulação dos ônibus fretados, não seria mais adequado ao meio ambiente e à fluidez do trânsito retirar de circulação os veículos irregulares, que correspondem a 34,23% do total da frota, segundo dados do Detran? Cada fretado tira, em média, 15 veículos das ruas por dia e passam (ou deveriam passar) por rígidos controles de emissão de poluentes e de condições de trafegabilidade. Esse meio de transporte não é o grande vilão do trânsito, ao contrário, ele contribui para que os trabalhadores não sejam obrigados a se comprimir no precário transporte público nem a tirar seus carros da garagem.

JOSÉ LASCANE

Santos

Obras no Metrô

No dia 15 de setembro, pela manhã, o serviço na obra do Metrô Via Amarela, Estação Higienópolis, na Rua da Consolação, danificou o cabeamento da NET Virtua, interrompendo o sinal. Até aí, tudo bem, acidentes acontecem. O problema é que os funcionários só permitiram a intervenção da equipe da NET às 18 horas. Prepotência e falta de sensibilidade com a vizinhança, que ficou horas sem TV e sem conexão com a internet.

CAETANO FERRARO

São Paulo

O Consórcio Via Amarela (CVA) informa que, para que a equipe da NET trabalhasse, foi necessário limpar toda a área em que passava o banco de cabos, o que inclui a retirada dos materiais e equipamentos, além da lama que é gerada pela execução das estruturas da obra. Esse serviço deve ser feito manualmente e demanda algumas horas. Sem essa limpeza cuidadosa, a identificação do local afetado ficaria prejudicada, o que comprometeria a qualidade da avaliação das providências a serem tomadas tanto pelo CVA, quanto pela NET.

Informações confusas

Minha namorada e eu tínhamos comprado passagens para Buenos Aires, mas resolvemos cancelar a viagem por causa dos casos de gripe suína na Argentina. Solicitamos o reembolso no início de julho e o funcionário disse que, em até um mês, o valor pago seria depositado em nossas contas. Estamos em setembro e o dinheiro ainda não foi creditado.

ILAN LAPYDA

São Paulo

Carla Dieguez, gerente de Relações com a Imprensa da TAM Linhas Aéreas, informa que o reembolso solicitado foi feito por meio de fatura em 3 de setembro e o leitor deve buscá-lo na loja do Shopping Eldorado.

O leitor comenta: Ao contrário do que a gerente disse, na loja ninguém sabia dos valores a serem pagos. Depois verifiquei que a quantia havia sido depositada

em minha conta.

