São Paulo Reclama

Há oito anos possuo duas assinaturas da NET. A primeira é só para o serviço de TV a cabo e a segunda, um pacote combo que inclui TV, telefone e internet. Mudei de endereço há poucos meses e tive problemas para que efetuassem a religação da assinatura do pacote. Depois de resolvido, a cobrança continuou a ser enviada ao antigo endereço. Tenho de ir ao prédio onde morei todos os meses para buscar as faturas. No final do mês passado, solicitei a troca do pacote para o Digital HDTV, um pouco mais caro, mas com uma tecnologia melhor. No pacote anterior estava incluso o serviço de compra de pay-per-view por controle remoto. O técnico que fez a instalação disse que todo o serviço continuaria o mesmo e somente haveria o acréscimo da nova tecnologia. Mas, ao tentar comprar um filme pelo sistema de compra por controle remoto, o serviço não funcionou. Entrei em contato com a NET e fui informado de que esse tipo de serviço não constava nesse novo pacote. A atendente não soube dar mais explicações e disse que era preciso agendar a visita de um técnico. Tentei fazer a compra do filme com a mesma funcionária, mas não foi possível. Na tela da TV constava que o filme teria início às 18h30, no canal 103, e às 19 horas, no 104, porém, nos registros a que a funcionária tinha acesso, iniciaria às 18 horas no canal 103 e no canal 104, às 18h30. Sinto-me ultrajado e prejudicado com o serviço prestado pela NET.

CLAUDIO ALMEIDA

São Paulo

A NET informa que entrou em contato com o sr. Almeida no dia 24 de setembro e que corrigiu o cadastro. Esclarece que confirmou com o leitor que o sistema está normalizado.

Viagem para o Enem

Realizei a inscrição para o Enem-2009 logo no início do prazo e verifiquei que o local do exame seria numa escola no bairro Colônia do Sul, extremo sul da cidade, mas moro na zona leste. O tempo do percurso da minha casa até o local será de cerca de 3h30. Terei de pegar cinco conduções. Entrei em contato com o sistema de atendimento do MEC e fui informada de que não haveria mudança do local da prova. Gostaria de obter uma solução para esse problema, pois passei os últimos meses me dedicando aos estudos e fazendo simulados para ter condições de realizar essa prova e ter direito aos benefícios propostos pelo exame.

VANESSA DE JESUS RODRIGUES

São Paulo

Estou indignada quanto ao local da prova do Enem 2009. Alguém poderia me explicar como é feita a distribuição dos inscritos nos locais de execução das provas? Moro na Casa Verde, zona norte, e minha prova será em Interlagos, zona sul! Estou desempregada e não tenho recursos para me deslocar para um local tão distante. Gostaria de registrar essa reclamação e, se possível, conseguir a alteração do local da prova, pois já entrei em contato com o 0800 e o que me foi informado é que "não será possível a alteração do local da prova". Como eu, acredito que muitos brasileiros devem ter se desesperado quando verificaram o local da prova.

FABÍOLA FARIA ADAMO

São Paulo

Afinal, há ou não rede?

Entrei em contato com a Comgás, no dia 14 de julho, para me informar a respeito da possibilidade de instalação de gás de rua na minha residência. Soube que havia tubulação de gás na rua e que, em até 5 dias úteis, a empresa entraria em contato para confirmar a possibilidade de instalação. No dia 22 liguei novamente para saber se havia alguma posição a respeito. Soube que a verificação havia sido feita e que existia a possibilidade de instalação do gás na minha residência, mas que eu deveria aguardar pelo contato do setor técnico até o 10.º dia útil após o primeiro contato, para instruções e marcação da instalação. No dia 29 de julho, 11.º dia útil, entrei novamente em contato. Fui informado de que o processo ainda estava em aberto e que eu deveria aguardar até o departamento responsável entrar em contato comigo, mas que não havia previsão de quando isso ocorreria. A Comgás não cumpre os prazos por ela estabelecidos e não respeita o consumidor.

LUIS PAULO COSTA ACCORSI PARDI

São Paulo

Bete Akemi, da Ouvidoria da Comgás, informa que no dia 4 de agosto encaminhou uma equipe de orientação técnica ao imóvel do sr. Pardi, que constatou a inexistência de rede de distribuição de gás natural em frente ao seu imóvel. Também verificou que o endereço dele não está contemplado em nenhum programa de expansão da empresa a curto prazo. Caso o sr. Pardi deseje, pode encaminhar um orçamento sobre os custos para a realização dessa expansão, com sua participação financeira. Para isso, pede a gentileza de o leitor entrar em contato com a empresa pelo telefone 08000 110 197 e solicitar tal

Orçamento.

