São Paulo Reclama

Sou morador do bairro Paraíso, vizinho do quartel da Polícia do Exército, na Rua Manuel da Nóbrega. Minha

reclamação é simples: quase todas as vezes em que chove a região inteira fica sem luz, às vezes, por horas. Com as chuvas que têm

caído, dá para se ter uma ideia do quanto isso ocorreu neste ano. Não é exagero dizer que foram mais de dez vezes em pouco mais de 30 dias em 2010. Moro no 11.º andar e perdi a conta dos dias em que tive de subir pelas escadas (meu prédio é antigo e não possui gerador). Talvez seja um programa da Eletropaulo para incentivar os paulistanos a praticar atividades físicas. Se for, informo que prefiro caminhar no Ibirapuera, que fica ao lado, e depois subir pelo elevador. Não é possível que não haja solução para o problema!

JOAQUIM PASTORELO KFOURI

São Paulo

A AES Eletropaulo informa que as fortes chuvas que atingiram São Paulo, entre os dias 31/1 e 5/2 contribuíram para a interrupção do fornecimento de energia em alguns trechos da região. Os ventos também tiveram velocidade acima do normal e muitos objetos foram lançados contra a rede elétrica, como placas, toldos e árvores inteiras. As enchentes também dificultaram a locomoção e o trabalho das equipes. Além de motocicletas que chegam com mais rapidez aos locais e isolam a área para garantir a segurança da população, a Companhia aumentou o número de equipes para atender às ocorrências em razão desse cenário. Referente aos galhos e árvores, a AES Eletropaulo possui um plano de podas, que contemplará 40 mil árvores em 2010, 30% a mais do executado em 2009.

Sem poder de escolha

Não sei se é em razão do mensalão do DEM ou por outro problema qualquer que o prefeito Gilberto Kassab anda perdido e a Prefeitura de São Paulo, mais perdida ainda. Como um mero aposentado pago o IPTU de minha residência parcelado e em débito automático no banco onde mantenho conta. Durante o ano de 2009, recebi uma carta da Prefeitura informando que não mais iria remeter os recibos mensais, mas, sim, um único no final do ano. Mas até hoje não recebi nada! E mesmo não tendo recebido o IPTU 2010, a primeira parcela, que veio com um aumento astronômico, já foi debitada em minha conta no dia 15 de fevereiro! Não me deram nem a opção de pagar de uma só vez, como acontecia nos anos anteriores. Não há para quem reclamar. E se houvesse, colocaria a culpa no sistema. A vontade é não pagar mais nada. Assim faria parte dos mais de 80% que acreditam nas palavras do presidente Lula: "Vamos comprar, mas não é necessário pagar!"

ROBERTO STAVALE

São Paulo

Revisão demorada

Apesar de pagar o INSS sempre pelo teto, para minha surpresa, fui aposentado com cerca de 70% do valor máximo (que hoje equivale a menos de 50%). Recorri à Justiça e, após anos de luta, recebi ganho de causa no processo, publicado em 13/10/2009. Na sentença, o desembargador dá um prazo máximo de 20 dias para a revisão do valor da aposentadoria, bem como para o pagamento do retroativo a que tenho direito. Porém até 3/2/2010 nada foi feito. Triste o país em que uma sentença judicial não é cumprida!

SERGIO BRADASCHIA PENTEADO

Piracicaba

Magali Leme, da Assessoria de Comunicação Social do INSS-SP, esclarece que, em 21/2/2010, o INSS revisou a aposentadoria por tempo de contribuição do segurado, em atendimento à decisão judicial. O valor do período de 1.º/10/2009 a 31/1/2010 está disponível no Banco do Brasil de Piracicaba. Para sacar o pagamento, o sr. Penteado deverá apresentar um documento de identidade e o número do seu benefício.

O leitor diz: Lamentavelmente, tanto a Assessoria do INSS quanto as pessoas que cuidaram da revisão não leram a sentença que corrigiu minha aposentadoria pelo teto, e não no valor de R$ 2.266,15 que o INSS corrigiu. Solicito a quem cuidou da revisão que leia a sentença e corrija o engano. Falta saber sobre quando receberei os atrasados desde 1998.

Marcas do abandono

Tenho uma pequena propriedade rural desde 1986, a 25 km de Cunha. Várias estradas e pontes da região sofreram danos após as fortes chuvas em janeiro, mas, mesmo depois de todo esse tempo, nada foi feito para recuperá-las ou até mesmo para reconstruí-las. Há cerca de 400 pontes menores danificadas que também não foram recuperadas. E os políticos do PSDB, entre eles o governador José Serra, o secretário Alckmin, realmente esperam boa votação nas próximas eleições?

IRAPUA TEIXEIRA

Cunha

