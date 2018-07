São Paulo Reclama

É insuportável o barulho produzido pela obra na Rua Araguari, 452, em Moema. Nós, moradores, somos vítimas de barulho todos os dias e noites. Durante a madrugada, eles trocam até 6 caçambas. É um barulho imenso. Na ocasião da concretagem, a rua fica abarrotada de caminhões desde antes das 6 horas, bloqueando o trânsito. Além disso, os motores ficam ligados, tornando o ar irrespirável pela concentração de fumaça. E o que dizer da bagunça na entrega de materiais? Isso sem contar os operários arremessando o refugo da obra nas caçambas, durante todo o dia, fazendo muito barulho.

HELOISA DUTRA DE TOLEDO

São Paulo

O Programa de Silêncio Urbano (Psiu) da Prefeitura não respondeu.

A Construtora Even esclarece que a obra está situada na zona de restrição de circulação de caminhões e eles só podem circular na região após as 21 horas. Por isso a descarga tem de ser feita no período noturno, mas os horários estabelecidos pela Lei do Silêncio Urbano são respeitados. Informa ainda que irá colocar forro nas caçambas para minimizar o ruído. Diz que as entregas são programadas com 30 minutos de intervalo entre uma e outra. E, ocasionalmente, há um acúmulo de caminhões no local. Ressalta que adota condutas para minimizar os transtornos que ocorrem durante a obra.

A leitora diz: A resposta da construtora é insatisfatória. Sei que as entregas devem ser feitas após as 21 horas. Mas precisa ser durante a madrugada? O acúmulo de caminhões ocorre sempre, não ocasionalmente. Falta planejamento.

Direitos e deveres

Sou aluna da Universidade Anhembi Morumbi da Vila Olímpia. Dia 8 de fevereiro foi o primeiro dia de aula.

Como é de tradição, os veteranos pintaram os calouros, que arrecadavam dinheiro no farol para tomar cerveja. A maioria dos alunos não foi para a aula e ficou no bar da Rua Quatá. O grupo ocupou uma parte das calçadas das ruas, mas ninguém fez bagunça, arrumou briga ou destruiu coisa alguma. O único problema foi a obstrução parcial da rua. Os carros demoravam para passar,

mas não precisavam buzinar. Em uma determinada hora da noite, policiais em uma Blazer jogaram o carro para cima dos estudantes para fazer com que eles fossem para a calçada.

Depois, jogaram gás pimenta e muitos começaram a tossir. Outros policiais fizeram isso três vezes até os alunos se dispersarem. Perguntei o motivo daquela ação e um dos policiais respondeu que, se eu conseguisse colocar todo mundo para cima da calçada, eles não jogariam mais o gás. Disse ainda que receberam queixas e que estavam deixando o local em ordem. O que me chamou a atenção foi que eles não usavam nenhuma identificação. O mesmo policial informou que era para não perder o crachá, caso houvesse alguma briga. Gostaria de saber por que a CET não se organizou antes, colocando cavaletes para delimitar o espaço onde as pessoas poderiam ficar ou até mesmo fechando a rua para evitar o transtorno aos motoristas.

MARIANA PECCICACCO

São Paulo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo esclarece que recebeu inúmeras reclamações sobre a ação dos estudantes e precisou intervir para restabelecer a ordem. Informa que o uso de agentes químicos (gás pimenta) é uma técnica policial para evitar o uso da força física, objetivando o respeito à integridade das pessoas. Explica que esse tipo de ação compete à Polícia Militar e não à CET, haja vista a maior extensão do poder de polícia e a necessidade de intervir no direito dos indivíduos. Assim, complementa, a presença da Polícia Militar foi necessária e atendeu às reclamações da comunidade. Acrescenta que o direito das pessoas não é ilimitado e termina quando começa o das outras. Responde que a reclamação quanto à atuação foi encaminhada ao respectivo comando para a análise da conduta dos policiais.

Buracos no Jardins

O IPTU e o IPVA pagos pelos moradores da região dos Jardins é inversamente proporcional ao estado de conservação das ruas, a exemplo das crateras abandonadas no meio das Ruas Maestro Chiafarelli e Escócia e outras tão grandes que, há semanas, têm cones para evitar que os carros sejam engolidos por elas.

PAULO RUAS

São Paulo

A Subprefeitura de Pinheiros diz que executa a operação tapa-buracos em toda a região. Informa que os buracos das Ruas Escócia e Maestro Chiafarelli foram tapados em 16 e 17 de fevereiro.

O leitor diz: O problema foi solucionado. Creio que a Prefeitura aguarda que os cidadãos apontem onde estão os buracos para agir.

