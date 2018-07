São Paulo Reclama

Viajei para Teresina pela TAM. Como minha bagagem de mão estava 2 quilos acima do peso, tive de despachá-la; porém avisei que havia objetos de valor. Como não era possível lacrá-la, a supervisora instruiu o atendente a colocar minha mochila dentro de um saco plástico. Em Teresina, a mochila não chegou. Um funcionário mostrou uma outra menor e diferente da minha, com uma etiqueta em meu nome. Na Polícia Federal, abriram a mochila e os meus pertences estavam lá, exceto minha máquina fotográfica digital, 3 cartões de memória e outros objetos pequenos. Registrei um B.O. A TAM não entrou em contato comigo e a seguradora informou que eu não receberia os

R$ 500 pelo que fora roubado, pois minha bagagem não foi extraviada, já que outra mochila chegou no lugar com meus pertences. A TAM alega que tem 30 dias para investigar o que houve. Já escrevi para a Agência Nacional da Aviação Civil e falei com meu advogado, mas nada disso trará meus pertences de volta, entre eles, minhas fotos.

MARCELO R. LANG

Barueri

A TAM esclarece que o Manual do Usuário do Transporte Aéreo determina que os passageiros transportem objetos de valor em sua bagagem de mão e, caso eles sejam despachados, a responsabilidade será do cliente. Diz ainda que essas informações são divulgadas pela Anac, Infraero e pela própria companhia, por isso, não é possível conceder uma indenização ao sr. Lang.

O leitor diz: A TAM só respondeu ao jornal, não se deu ao trabalho de entrar em contato comigo. A empresa não respeita seus clientes.

Vizinho barulhento

Moro na Rua André Saraiva, na Vila Sônia. Apesar de ser

um bairro residencial, meu vizinho usa o imóvel para fins comerciais. O local começa a funcionar às 4h30. Desde o dia 1.º de junho de 2008, faço queixas sobre o problema, mas nada é feito. Ele até retirou a placa com o número do imóvel. Quando reclamei, informando que o lugar que fazia barulho tinha um portão verde alto e estava sem a placa, ele a recolocou. Ou seja, alguém da Prefeitura está lendo meus e-mails e o está avisando! Até para a Polícia Militar eu apelei, mas disseram que eu deveria procurar o Programa de Silêncio Urbano (Psiu), que, por sua vez, respondeu que não tinha nada que ver com isso, que já esteve no local em outubro de 2008 e que ele teria 30 dias para se adequar. Dessa data até hoje já se passaram "muitos 30 dias" e muitas noites de sono maldormidas!

VIC FERNANDEZ

São Paulo

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que, de acordo com a legislação, o Psiu está autorizado a fiscalizar apenas locais confinados, como bares, boates, restaurantes, salões de festas, templos religiosos, indústrias e obras. Explica que a lei não permite que o Psiu vistorie, por exemplo, festas em casas, apartamentos e condomínios. Diz ainda que o Psiu fiscalizou a rua citada em janeiro e constatou que o local é uma residência, que possui garagem para um caminhão. Responde que durante a madrugada, para retirá-lo, o dono precisa ligar o caminhão. Esclarece que casos como esses fogem à competência legal do Psiu.

Vazamento de esgoto

Meu vizinho e eu estamos com vazamento de esgoto em nossas casas. A Sabesp já foi acionada por diversas vezes, mas alega

que o conserto somente poderá ser feito após a remoção de uma árvore grande que está em cima da tubulação de esgoto. Já fizemos uma solicitação na Prefeitura de São Paulo, como também na Sabesp, para que essa árvore fosse removida. Porém, após dois meses, nada foi feito.

OSWALDO D. A. CRUZ JUNIOR

São Paulo

O superintendente da unidade de Negócio Norte da Sabesp,

José Júlio Pereira Fernandes, informa que os técnicos da empresa vistoriaram o local, em 3 de março, e constataram se tratar

de vazamento da galeria de águas pluviais de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo.

Informe-se: Os cidadãos que tiveram seus imóveis afetados

por alagamentos e enchentes podem pedir isenção ou remissão

do IPTU no ano seguinte ao da ocorrência, de acordo com a

Lei n.º 14.493, de agosto de 2007. O benefício é concedido pela

Prefeitura de São Paulo e será aplicado aos imóveis que sofreram danos físicos ou nas instalações elétricas ou hidráulicas. Para a concessão de benefícios, as subprefeituras farão relatórios dos imóveis afetados, que serão encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças, que os adotará como fundamento para os despachos concessivos dos benefícios.

Fonte: Portal da Prefeitura de São Paulo