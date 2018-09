São Paulo Reclama

Burocracia e transtornos

Meu tio Albino Gaiofatto é italiano e, no início de março, ele providenciou a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vencida em fevereiro. Ele realizou todo o processo: em 9/3 fez o agendamento; em 18/3, o exame médico; passou nas provas e recebeu o certificado em 5/5. Mas foi informado de que o processo demoraria, pois as CNHs de estrangeiros são emitidas pelo Detran-SP. Já estamos em setembro e ele ainda nada recebeu, por isso não pode dirigir, pois corre o risco de ser multado. Liguei à Ciretran de Maracaí e me foi dito que o Detran-SP bloqueou as CNHs de estrangeiros e que já foram encaminhados ofícios pedindo a liberação delas.

VALÉRIA PARISOTTO / PEDRINHAS PAULISTA

O Detran-SP responde que o número do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e o órgão expedidor do documento do condutor em questão constam em seus registros como incompletos e inconsistentes. Explica que será necessário que o motorista encaminhe à Ciretran de Maracaí o número do RNE, informe o órgão de origem do documento e a unidade federativa. Explica que, com essas informações, a Ciretran deverá encaminhar à Coordenadoria do Registro Nacional de CNH do Detran-SP ofício com a solicitação da liberação do RNE do condutor para possível correção no sistema de cadastro.

A leitora diz: Em 8/9, meu tio foi a Maracaí, a 30 quilômetros de nossa cidade, com a resposta do Detran e uma fotocópia do RNE. Ele questionou a situação no despachante e na Ciretran e a resposta nos dois locais foi a mesma, de que foi feito tudo o que deveria ter sido feito e que ele teria de aguardar, pois só há um funcionário em todo o Estado cuidando desse assunto.

SABESP

Falta de água constante

Moro na Avenida Albert Einstein, Jardim Leonor. Tenho algumas torneiras ligadas diretamente na entrada de água da rua e observo que o fornecimento apresenta falhas. Costuma faltar água no período da manhã e permanece até o final da tarde. Já tentei por diversas vezes falar com a Sabesp, mas não obtive sucesso. Entrei em contato com as empresas responsáveis pelos medidores, mas fui informada de que elas não têm autonomia para o atendimento. Quero saber o motivo dessas falhas. Na última vez que reclamei com a Sabesp, a atendente deu um prazo de 24 horas para a visita de um profissional,

o que não ocorreu. Não aguento mais.

SIMONE DZIK /SÃO PAULO

A Sabesp informa que vistoriou o local no dia 5/9 e detectou a necessidade de realizar manutenção na rede de distribuição de água da rua citada, para sanar o problema. Os serviços foram programados para ser feitos no dia 7/9.

A leitora diz: A Sabesp localizou o problema e já iniciou as obras para resolvê-lo. Ela pediu um prazo de 3 ou 4 dias.

INDIGNAÇÃO

A rua como quadro negro

Quero reclamar mais uma vez da Comgás. Além de a empresa sair esburacando as ruas da cidade e fazendo remendos de má qualidade, agora pinta as ruas e as calçadas. Todas as ruas do meu bairro (Aclimação) estão pintadas com números, sinais, um horror! A calçada do prédio onde moro foi reformada há pouco tempo e agora está toda pintada. Quero saber dessa empresa que presta serviços de péssima qualidade, se realmente isso é necessário e se ela vai limpar essas pinturas. No dia 9/5 fiz uma reclamação do problema diretamente no site da Comgás e recebi um e-mail informando que, no prazo de 10 dias corridos, eu receberia uma resposta, mas até hoje nada! Fiz outra reclamação à Ouvidoria e, da mesma forma, não obtive nenhuma resposta.

MARCO ANTÔNIO G. MOTTA / SÃO PAULO

A Ouvidora da Comgás pede desculpas ao cliente pelos transtornos causados e informa que a recomposição de calçada do prédio dele foi providenciada pela companhia no dia 20/8. Com relação às marcações mencionadas, esclarece que são necessárias para a identificação de interferências do subsolo durante a realização das obras de manutenção na região. Informa também que a tinta utilizada é à base d’água, para que os sinais desapareçam com o decorrer do tempo. Salienta que em 24/8 a empresa entrou em contato com o sr. Motta prestando os esclarecimentos acerca das ações adotadas pela Comgás.

O leitor discorda: Infelizmente essa resposta deixa a desejar A Ouvidoria da Comgás diz que a tinta é à base d’água e com o tempo vai desaparecer. Não acredito que seja assim tão fácil, pois essas pinturas foram feitas há quase 6 meses e depois de toda a chuva que caiu e dos carros que passaram por cima delas, elas continuam intactas, deixando a rua como um grande quadro negro.