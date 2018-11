São Paulo registra 1º trimestre mais chuvoso em 15 anos As fortes chuvas que caíram no início deste ano na capital paulista colocaram o primeiro trimestre de 2010 como o mais chuvoso nos últimos 15 anos, com 872,6 milímetros, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura. Esses dados fazem parte da "Operação Chuvas de Verão", promovida pela prefeitura entre 1º de novembro de 2009 e 15 de abril, período em que foi intensificado o monitoramento das chuvas na cidade.