São Paulo registra 126 km de lentidão pela manhã

Segundo a CET, o principal motivo do trânsito lento é o excesso de veículos, mas alguns acidentes atrapalhavam o trânsito nesta manhã. Na Avenida Doutor Arnaldo, por exemplo, um acidente entre carro e moto causava o bloqueio da faixa da direita da via, no sentido Consolação. Na Avenida Jacu Pêssego, a faixa da direita estava interditava por causa de uma colisão entre dois caminhões, sentido Mauá. Uma pessoa ficou ferida em cada um dos acidentes.

Nesta manhã, entre os piores pontos para o motorista trafegar estava a pista expressa da Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão, no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. O Corredor Norte-Sul tinha 8,7 km de lentidão, sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.