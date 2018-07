São Paulo registra 3º maior congestionamento do ano

Às 10 horas foram registrados 140 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A CET informou que nenhum grande acidente causou interdições que poderiam influenciar na morosidade e que o trânsito lento deveu-se também ao grande fluxo de veículos.

A Marginal do Pinheiros foi o ponto com maior congestionamento, chegando a registrar 10 quilômetros de trânsito no sentido Interlagos. No sentido Castelo Branco, o congestionamento chegou a 8,5 quilômetros entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Ponte Eusébio Matoso. Somada à lentidão da Marginal, a Avenida dos Bandeirantes, que dá acesso à via, teve tráfego intenso, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

A Marginal do Tietê também apresentou excesso de veículos que deixou o trânsito lento entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Castelo Branco. O maior índice de lentidão do ano foi registrado no dia 27 de abril, com 168 quilômetros de morosidade em toda a cidade. Já o segundo maior congestionamento aconteceu no dia 7 de maio com 143 quilômetros de lentidão.