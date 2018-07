São Paulo registra 55% da chuva esperada para fevereiro Até as 7 horas de hoje, a capital paulista já havia registrado 55% de todo o volume de chuva esperado para o mês de fevereiro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a primeira quinzena do mês acumulou 119 milímetros de chuvas, sendo que o volume médio de chuva esperado para todo o mês de fevereiro é de 217 milímetros. Porém, de acordo com o órgão, algumas subprefeituras registram acumulado elevado de chuva. É o caso do Butantã, na zona oeste, que já acumulou 214,3 milímetros, o que representa 98% da média. Outras cinco subprefeituras estão acima do volume previsto: Campo Limpo (185,7mm), Lapa (182,9mm), Jaçanã/Tremembé (172,4mm), e Capela do Socorro (144,8mm). De acordo com os meteorologistas do CGE, a média climatológica para fevereiro deve ser atingida ou ficar até ligeiramente acima, considerando a simulação dos modelos de previsão, que apontam valores mais expressivos de chuva pelo menos até o término do mês. Em função de uma massa de ar seco e quente, nesta semana, as temperaturas se elevam e ultrapassam a casa dos 30ºC. Não são esperados volumes elevados de chuva, apenas pancadas de fim de tarde, típicas do verão.