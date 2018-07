São Paulo registra 59 focos de incêndio em 15 horas

O incêndio na Marginal, o mais grave registrado no dia, começou às 18 horas e assustou moradores de bairros vizinhos, como City América e Parque São Domingos, zona oeste. Muitos deixaram suas casas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o terreno tem cerca de 400 mil metros quadrados, e ao menos 50 mil foram atingidos pelo fogo. Às 23 horas, o incêndio foi extinto.

Mais cedo, às 16 horas, um incêndio atingiu a Favela da Rocinha, na altura do número 5.685 da Avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul. De manhã, outro incêndio queimou parte da Favela Alba, no Parque do Jabaquara. Não houve vítimas.

Até 10 de agosto, o Corpo de Bombeiros de São Paulo atendeu 22.680 casos de incêndio em vegetação no Estado. O número de ocorrências já está acima das 22.075 registradas em todo o ano de 2009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.