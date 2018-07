São Paulo registra 8,8ºC e tem novo recorde de frio

De acordo com a Central de Gerenciamento de Emergências, no momento a umidade relativa do ar oscila em torno dos 60% e a nebulosidade aumentou no decorrer da tarde, principalmente em função dos ventos úmidos que sopram do oceano. Nas próximas horas, as temperaturas entram em declínio e há previsão de chuvas fracas isoladas entre o final da tarde e o início da noite na Grande São Paulo.

A próxima semana começa fria e úmida e na Região Metropolitana, segundo o CGE. Na segunda-feira a nebulosidade aumenta e ocorrem chuvas alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Os termômetros devem variar entre 10ºC e 17ºC.

Na terça-feira, o tempo segue instável e a sensação de frio persiste na capital paulista. Esperam-se períodos de sol ao longo do dia, mas as chuvas ganham força à tarde com a chegada de áreas de instabilidade ao Estado de São Paulo. As mínimas oscilam em torno dos 12ºC, e as máximas tendem a permanecer abaixo dos 18ºC.

Campos do Jordão

A cidade no Vale do Paraíba voltou a ter geadas moderadas nesta madrugada, com mínima de 0,6ºC. Às 15h45, termômetros marcavam 14,8ºC.