São Paulo registra 9 pontos de alagamento, informa CGE

As vias alagadas, porém transitáveis, são: Avenida Magalhães de Castro, próximo à ponte velha do Morumbi; Avenida Educador Paulo Freire, antes da Ponte Aricanduva, sentido Itaquera; Rua Tumucumaque, na altura da Rua Tamainde; Avenida Vital Brasil com a Avenida Professor Francisco Morato; Rua do Gasômetro, sob o Viaduto do Gasômetro; Rua João Tibiriçá, junto à Avenida Macedo Soares; na pista local da Avenida das Nações Unidas, perto da Ponte Roberto Rossi Zuccolo e em dois pontos da Marginal Tietê - na altura do acesso à Ponte Atílio Fontana e perto da Ponte Aricanduva, no sentido Ayrton Senna.

Segundo o CGE, a previsão é de chuva durante todo o dia e a temperatura máxima não deve passar de 20ºC. Para o domingo, a previsão é de que o tempo continue nublado e de garoa apenas na parte da manhã. A máxima será de 17ºC.