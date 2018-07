São Paulo registra a madrugada mais fria do ano

Hoje o clima continua com nebulosidade e a partir da tarde as áreas de instabilidade se formam no interior e avançam para a Grande São Paulo, provocando pancadas isoladas de chuva. Os ventos continuam soprando do oceano, mantendo a umidade do ar alta e a sensação de frio para o paulistano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Amanhã, novas áreas de instabilidade avançam do interior para a Grande São Paulo, provocando pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite, variando as temperaturas e deixando a sensação de mais frio. Na sexta-feira, as instabilidades se afastam, o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas sobem à tarde.