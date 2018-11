São Paulo registra a tarde mais fria do ano A cidade de São Paulo registrou hoje a tarde mais fria deste ano. A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte, indicou 20ºC. Até então o recorde para o período pertencia ao dia 21 de abril, quando os termômetros apontaram 20,7ºC. A tendência, segundo a meteorologista Neide Oliveira, do Inmet, é que as massas de ar frio entrem de forma mais intensa na capital neste fim de semana, derrubando ainda mais a temperatura. Segundo Neide, no início da próxima semana o sol deverá voltar a aparecer. Não há previsão de chuvas para os próximos seis dias.