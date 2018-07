São Paulo registra madrugada mais fria do ano Uma forte massa de ar polar que está sobre São Paulo desde ontem derrubou as temperaturas na capital paulista, que registrou hoje a madrugada mais fria do ano, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Segundo o CGE, a temperatura mínima oscilou entre 8°C e 9ºC em diversos pontos da cidade. A temperatura mais baixa foi verificada em Parelheiros, bairro no extremo sul da capital paulista, onde os termômetros apontaram 4,2ºC. No ano passado, a madrugada mais fria do ano na capital paulista foi observada em 30 de julho, com mínima de 6,4ºC no Mirante de Santana, posto oficial de medição, na região norte paulistana, e 2,9ºC em Parelheiros. O inverno começará na sexta-feira, às 20h59min. A temperatura mínima oficial em São Paulo é divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que deve confirmar o recorde do ano apontado pelo CGE.