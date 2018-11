São Paulo registra madrugada mais fria do ano

Ontem, já havia sido registrada a tarde mais fria do ano, com máxima de 17,2ºC. Neste domingo, apesar de o sol ter aparecido cedo, as temperaturas não devem subir muito durante o dia. A máxima deve chegar a 20ºC e não há previsão de chuva.

Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências, a ausência da cobertura de nuvens deixa as madrugadas geladas nos próximos dias. O céu permanece com predomínio do sol e poucas nuvens e as baixas temperaturas permanecem pelo menos até terça-feira.