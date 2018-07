São Paulo registra madrugada mais quente do ano A madrugada de hoje foi a mais abafada do ano em São Paulo, informou a Climatempo. A temperatura na zona norte da cidade registrou mínima de 21,2ºC na madrugada, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mais alta no ano. O recorde anterior foi de 19,5º, registrados na noite do dia 1º de janeiro.