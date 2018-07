São Paulo registra menor temperatura do ano A capital paulista registrou a menor temperatura do ano na manhã desta quarta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, marcou 12,3ºC por volta das 7 horas. Esta temperatura superou a mínima registrada no dia 7 de abril -- de 12,7ºC.