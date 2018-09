São Paulo registra o 2º maior congestionamento do ano O índice de congestionamento na manhã de hoje foi o segundo maior do ano para a cidade de São Paulo, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 9h30, a CET registrou 174 quilômetros de trânsito carregado em todo o município. O recorde anterior de lentidão em 2008 foi de 186 quilômetros, em 11 de março, também por conta das chuvas e pequenos acidentes. Cerca de 12 semáforos apagados e veículos quebrados em vias públicas ajudavam a complicar o trânsito na cidade. Segundo medição da CET, às 9h45, o congestionamento havia recuado para 148 quilômetros. Os piores trechos de morosidade estavam nas marginais do Pinheiros e do Tietê. A pista expressa sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros acumulava quase 10 quilômetros de trânsito parado, entre as pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. Já a pista sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê somava um pouco mais de nove quilômetros de tráfego carregado, no trecho entre a ponte da Casa Verde e hospital Vila Maria, na pista local. Na pista expressa, eram quase oito quilômetros de lentidão, entre a ponte Cruzeiro do Sul e rua Milton Tavares de Souza.