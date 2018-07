São Paulo registra recorde de congestionamento

A CET registrou também seis pontos de alagamento na cidade: na marginal Pinheiros, avenida das noções unidas, pista local no sentido castelo, na altura da ponte do Morumbi. Também na marginal Pinheiros, avenida das Nações Unidas, sentido Interlagos, na altura da ponte Caio Pompeu de Toledo. Outros dois pontos eram registrados na marginal Tietê. Um na via expressa sentido Castelo Branco, altura da ponte Vila Guilherme e outro na pista central sentido Airton Senna, altura da ponte Orestes Quércia.

Também ficaram alagadas a rua da Cantareira, na altura do número 1082, e a avenida Ibirapuera, com o complexo viário João Jorge Saad, sentido bairro. Às 9h35, a CET encerrou em toda a cidade os estados de atenção, vigentes desde o início da chuva.