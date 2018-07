São Paulo registra tarde mais fria desde 2007 A tarde deste domingo foi a mais fria em São Paulo desde julho de 2007, de acordo com o Inmet. A temperatura máxima não passou dos 13,4º na capital. A mínima registrada durante a tarde, de 9,6º, foi a mais baixa do ano na cidade. O tempo frio deve permanecer durante esta semana. Até terça-feira, os termômetros não devem ultrapassar os 18ºC e a chuva será constante. O sol deve reaparecer na quinta-feira, de acordo com Cptec.