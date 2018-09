São Paulo registra tarde mais fria do ano, com 16,8ºC A primeira tarde de junho foi a mais fria do ano na capital paulista, segundo a Climatempo. Às 15 horas, no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, foram registrados 16,8ºC, a menor temperatura máxima na capital paulista desde o dia 9 de outubro de 2009, quando a mesma estação registrou 15,6ºC. O recorde anterior de temperatura mais baixa numa tarde de 2010 era de 18,6ºC no dia 20 de maio.