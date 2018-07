São Paulo registra trânsito acima da média nesta manhã

Os piores pontos estavam nas pistas expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. A pista expressa registrava 8,1 quilômetros de engarrafamento da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco. Já na pista central, o motorista encontrava 6,3 quilômetros de lentidão entre as pontes Freguesia do Ó e Remédios.

Além do excesso de veículos, a CET registrava dois acidentes em São Paulo. Na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, três carros colidiram perto da Ponte do Tatuapé, interditando a faixa da esquerda da pista expressa. Na Avenida Jacu-Pêssego, dois carros e dois caminhões se envolveram em um acidente no sentido Ayrton Senna, na altura do número 2.105 da via. O acidente bloqueou três faixas da esquerda da avenida.