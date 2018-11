São Paulo registra trânsito acima da média nesta manhã

Além do excesso de veículos, alguns acidentes prejudicavam o tráfego. Duas faixas da Marginal do Pinheiros ficaram bloqueadas das 7h45 até as 8h30, no sentido Interlagos, devido a um acidente perto da Ponte do Jaguaré. Na mesma via, um acidente entre duas motos deixou uma pessoa ferida, junto à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Castelo Branco. Às 9h30, o trânsito estava lento por aproximação.

A CET registrou também um acidente envolvendo um caminhão e duas motos na Radial Leste, perto da Praça Presidente Kennedy, sentido centro. Uma pessoa se feriu. A faixa da direita da via estava interditada.