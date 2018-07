São Paulo registra umidade relativa do ar abaixo de 30% A umidade relativa do ar na cidade de São Paulo chegou a 25% hoje à tarde. O índice foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, zona norte da capital. Quando o índice de umidade fica abaixo de 30%, a cidade é colocada em estado de atenção. Nesse caso, a Defesa Civil recomenda aos moradores evitarem exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h; umidificar o ambiente com o uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; sempre que possível escolher locais protegidos do sol, em áreas com vegetação; e consumir muita água.