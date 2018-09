São Paulo registra ventos superiores a 90 km/h O impacto do ar muito quente que estava sobre São Paulo na tarde de hoje com a chegada o ar frio de uma frente fria, provocou o aumento da velocidade dos ventos em todo o Estado. De acordo com a Climatempo, a medição do Instituto Nacional de Meteorologia apontou que em Valparaíso foram registradas duas rajadas de 93 km/h, às 14 e às 15 horas. Em Rancharia, uma rajada chegou aos 81 km/h, às 13 horas. A estação meteorológica automática de Lins registrou duas rajadas de 83 km/h, às 15 e às 16 horas. Em Presidente Prudente, entre 12h15 e 12h20, o aeroporto local registrou duas rajadas consecutivas de aproximadamente 111 km/h. Uma forte massa de ar polar está entrando em São Paulo e seus ventos frios serão sentidos por todo o Estado, colaborando para uma forte queda da temperatura.